‘Aşı çalışmalarında 9 ayda sonuç alırız’

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, korona virüs için aşı çalışmaları olduğunu ve 9 ayda netice alınmasını beklediğini söyledi. Aşı ve ilaç için birçok üniversitenin çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Varank, "Tanı kitleri ve tedavi yöntemleri için de çalışılıyor. Çalışmalara katkı sağlamak isteyen herkesi katılıma alabiliriz" dedi. İlave solumun cihazı üretimi ile ilgili de bilgi veren Varank, "Seri üretimi Arçelik üstlendi. Bay-Kar, Aselsan, Arçelik mühendisleri bir araya geldi. 15 Nisan itibarıyla bu solunum cihazlarının teslim edilmeye başlanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.