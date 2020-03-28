Başkan Erdoğan’dan halka çağrı ‘Sabırlı olun ikazlara riayet edin’

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yeni tip korona virüs salgınına ilişkin vatandaşların sabırlı olmalarını ve evden çıkmamalarını belirten bir paylaşımda bulundu.

Türkiye'de korona virüs salgınının daha fazla yayılmaması adına verilen mücadele devam ederken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan bir kez daha 'Evde Kal' mesajı geldi. Tüm toplantı ve görüşmelerini evinden yapan, salgına yönelik gelişmeleri yakından takip eden Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, evde kalmanın önemine işaret etti.

'HAYATA GEÇİRİYORUZ'

"Hayat eve sığar" sloganını tekrar eden Başkan Erdoğan, şunları söyledi: "Korona virüs ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri süratle hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Aziz milletimden istirhamım şudur; tüm ikazlara riayet edelim, sabırlı olalım, dikkati elden bırakmayalım, kendimizin ve çevremizin temizliğine ihtimam gösterelim."



Kabine üyeleriyle video konferans

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ile video konferansla toplantı yaptı. Toplantıya Tarabya'daki Huber Köşkü'nden bağlanan Erdoğan'a İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti. Erdoğan, görüşmede Covid-19 salgınına dair çalışmalar hakkında bilgi aldı.