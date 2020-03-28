Başkan Trump çark etti

ABD, 85 bin vakayla Çin'i geçerek korona virüsün dünyada en fazla görüldüğü ülke oldu. Covid-19'un hızla yayıldığı New York'taki vakalar 38 bini bulurken, 2. sırada ise New Jersey var. Yayılmayı durdurmak için çalıştık-larını söyleyen Başkan Donald Trump ise rekor vakaya rağmen, "Bence bu çok test yaptığımızı gösteriyor. Herkesin işine dönmesi gerekiyor" dedi. Salgın konusunda Çin'den gelen rakamların gerçeği yansıtmadığını iddia eden Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile telefon konuşması da gerçekleştirdi.