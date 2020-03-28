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Başsavcılıklarca koronvirüsle mücedale kapsamında 372 kişi hakkında yapıldı

Başsavcılıklarca koronvirüsle mücedale kapsamında 372 kişi hakkında adli işlem yapıldı

28.03.2020, 12:38

Başsavcılıklarca, manipülatif paylaşım, rencide edici davranış, karantinaya uymama, stokçuluk gerekçeleriyle 372 kişi hakkında yapıldı.

Cumhuriyet Başsavcılıklarınca, Türkiye genelinde; manipülatif paylaşım yapan 314 kişi, 65 yaş üstü vatandaşlara kötü davranışlarda bulunan 7 kişi, karantina tedbirine aykırı davranan 9 kişi, stokçuluk, karaborsa, kaçak maske satan 42 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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