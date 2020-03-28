Ege üniversitesi’nden Milli DNA Aşı Projesi

Dünyadaki tüm sağlık kuruluşlarında olduğu gibi ülkemizde de etkisi giderek artan korona virüs salgınına karşı aşı çalışmaları hızla devam ediyor. Bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK-MAM desteği ile Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma Uygulama Merkezi (ARGEFAR), İzmir'de yürütülen aşı geliştirme çalışmalarına öncülük ediyor.

ORTAK ÇALIŞMA

Dünyada ve Türkiye'de pek çok ilki bilim dünyasına kazandırarak insanlığın hizmetine sunan Ege Üniversitesi, şimdi de bünyesinde ARGEFAR merkezli oluşturduğu Aşı Araştırma ve Geliştirme Grubu öncülüğünde, birçok üniversite, kamu kurumu ve sanayi ortaklarının katılımı ile COVID-19'a karşı milli DNA aşı geliştirme projesini başlattı. Konu ile ilgili açıklama yapan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Ne yazık ki şu anda lisanslı bir aşı piyasada bulunmuyor. Biz de Ege Üniversitesi olarak Bakanlığımızın çağrısı ile yerli DNA aşısı için çalışmalara başladık. Çalışma grubumuz, tüm konsantrasyonu ve bilgi birikimi ile aşı projesini oluşturmuştur" diye konuştu.