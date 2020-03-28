Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı'nın Bilkent Yerleşkesi'nde saat 17.30'da toplandı. Toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Fahrettin Koca, "Yaşadığımız günler, örneğini bildiğimiz günler değil. 10 Mart'tan bu yana Türkiye'de birçok şey değişti. Asla diğer ülkelerle aynı durumda değiliz. Oradaki sonuçların kısa sürede ortaya çıktığını akılda tutmalıyız. Türkiye elinden gelen her şeyi yaptı. Bugün şartlar çok farklı. Korona virüsle mücadelede yeni bir safhaya geçtik. Biz 10 Mart'tan öncesine dönemeyiz. Önümüzdeki günler kesinlikle farklı olacak. Bu hastalık dünyada hayatı değiştirecek kabiliyete sahip. Hayat tarzımızda geçici bir değişikliğe gitmek gerekli. Temas kesildiğinde virüsün önü kesiliyor. Hastalığın yayılmasını engelleyecek şartları sağlamak ve onlara uymak zorundayız" dedi.

HASTALIĞI TECRİT EDELİM

Bilim Kurulu'nun en önemli toplantısını yaptığını da aktaran Bakan Koca, "Dünyada başarı göstermiş faaliyetleri inceledik. Hastalığı bulunduğu sınırlar içinde tecrit edelim. Sosyal hareketlilik en alt düzeye inmelidir. Sokakta geçirilecek zamanın kısıtlanması en önemli konu oldu. Virüsün şehirden şehre taşınmasına set çekmek. Bu yaklaşımla belkide şehirlerin izole edilmesi düşünülebilir. Artık yeni bir mücadele yöntemi hayata geçiyor. Hastalığın önünü keseceğine inanıyorum. Cumhurbaşkanımıza yeni kararları arz ettim.



17 kişi daha hayatını kaybetti

Virüsle ilgili son 24 saatte ulaşılan verileri de paylaşan Koca, "Bugün itibari ile internet ortamında açıklanmaya başlanacak. 7 bin 533 test yapıldı. 2 bin 69 pozitif vaka çıktı. Toplam vaka 5 bin 698 oldu. Bugün 17 hastamızı kaybettik. Ölü sayısı 92'ye ulaştı. İyileşerek taburcu olan hasta sayısı 42" dedi.



Herkese yetecek kadar kit var

Bakanlık olarak illerdeki vaka sayılarının bilindiğini de kaydeden Bakan Koca, "Bütün illerde ne kadar vaka olduğunu biliyoruz, bazı illerde vaka sayılarının fazla olduğunu biliyoruz. Şahısların veya özel bir kuruluşun kendi başına kit alarak, numuneleri test ediyor olması asla kabul ettiğimiz bir durum değil. Toplam aldığımız kit 350 bin. Herkese yetecek kadar kitimiz var" dedi.



3 milyon 615 bin maske dağıtıldı

Sağlık personelleri arasında da Covid-19 tanısı konulanlar olduğunu kaydeden Koca, "Sayılarını şu anda söylemek doğru değil. Ama her türlü ihtiyaçlarını karşıladığımızı belirtmek istiyorum. 3 milyon 615 bin tane N95 maske kurumlara dağıtıldı. Bu dönemde sağlık çalışanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamada hiçbir şeyden taviz vermeyeceğiz" diye konuştu.