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Koronavirüsle mücadele kritik gelişme! antikor testi!

Koronavirüsle mücadele kritik gelişme! 10 dakikada sonuç veren antikor testi!

28.03.2020, 09:16

'de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alarak binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgını ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Son olarak ’deki adlı firmanın 1 dolara mal olacak ve bir antikor testi umut oldu.

İngiliz Reuters haber ajansına göre, İngiltere'de bir şirket yalnızca 1 dolara mal olacak ve 10 dakikada sonuç veren bir antikor testi için onay almak amacıyla laboratuvarlara prototip göndermeye başladı. Bunun koronavirüs ile mücadelede oyun değiştirici bir gelişme olabileceğini belirtildi. Mologic ise koronavirüs tanı testinin inceleme ve onaylanma sürecinin bu hafta Liverpool Tropik Tıp Enstitüsü St. Georges Hastanesi'nde başladığını bildirdi.

HEDEF HAZİRAN
Firma yetkilileri, denemelerin başarılı olması halinde testi haziran ayında piyasaya çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Antikor testleri kişilerin daha önce hastalığı yakalanıp yakalanmadığını ortaya koyuyor. Bu testin antijen testlerinden farkı, antijen testlerinin kişinin an itibariyle virüsü taşıyıp taşımadığını göstermesi. Ancak Reuters'a göre yetkililer bu kadar hızlı üretilen bir ürünün işlevselliği konusunda kaygılı. İngiliz hükümetinin baş sağlık danışmanı Prof. Chris Whitty de doğru çalışmayan testlerin tehlikeli olacağını söyledi.

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