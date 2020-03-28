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'ya bir darbe daha! 8 terörist etkisiz hale getirildi

PKK'ya bir darbe daha! 8 terörist etkisiz hale getirildi

28.03.2020, 09:20

'ndan son dakika açıklaması geldi. MSB açıklamasında "'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 8 'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla bölücü terör örgütü PKK mensubu 8 terörist tespit edildi.

Söz konusu bölgeye düzenlenen hava harekatıyla teröristler etkisiz hale getirildi.

Operasyonlar devam ediyor.

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