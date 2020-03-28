Sağlık Bakanı Koca, koronavirüste son vaka ve ölüm sayısını açıkladı!

Koronavirüs kaynaklı KOVİD-19 salgını ile ilgili son dakika haberleri peş peşe geliyor. koronavirüs vaka sayısı dünya genelinde 600 bini geçerek acı bir rekor kırdı. Türkiye’de de önceki gün koronavirüs vaka – iyileşen hasta - ölü sayısı da en büyük yükselişi kaydetmişti. Bununla birlikte vatandaşlar da, koronavirüs hangi ilde var sorusunun yanıtını araştırıyor. Fahrettin Koca’dan flaş bir son dakika açıklaması geldi ve Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısını gösteren detaylı tablonun yayınlandığı duyuruldu. Bugün 1704 yeni tanı kondu. 16 hasta hayatını kaybetti. Bu sonuçlarla can kaybı 108'e, hasta sayısı 7 bin 402'ye ulaştı.

Koronavirüs kaynaklı KOVİD-19 salgını ile ilgili son dakika haberleri peş peşe geliyor. koronavirüs vaka sayısı dünya genelinde 600 bini geçerek acı bir rekor kırdı. Türkiye'de de önceki gün koronavirüs vaka – iyileşen hasta - ölü sayısı da en büyük yükselişi kaydetmişti. Bununla birlikte vatandaşlar da, koronavirüs hangi ilde var sorusunun yanıtını araştırıyor. Fahrettin Koca'dan flaş bir son dakika açıklaması geldi ve Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısını gösteren detaylı tablonun yayınlandığı duyuruldu.



Bugün 1704 yeni tanı kondu. 16 hasta hayatını kaybetti. Bu sonuçlarla can kaybı 108'e, hasta sayısı 7 bin 402'ye ulaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin 28 Mart Kovid-19 vaka sayılarıyla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Koca, Kovid-19 verilerinin olduğu sitenin linkini paylaşarak bugünkü vefat sayısının 16 olduğunu bildirdi. Koca, Kovid-19 ile ilgili verilerin http://covid19.saglik.gov.tr adresinden her akşam güncelleneceğini duyurdu.



Koca yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu, HER AKŞAM YENİLENEN VERİLERLE burada ve aşağıda paylaştığım linkte görebilirsiniz. Doğru ve detaylı bilgi bu iki kaynakta. http://covid19.saglik.gov.tr" ifadelerine yer verdi.

