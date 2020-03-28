Salgın değişse de algı değişmiyor

Korona virüs salgını dünya dengelerini hızla değiştirirken algı yönetimleri değişmiyor. Bugün ABD yönetiminin korona virüsü “Çin virüsü” olarak lanse ettiğini söyleyen Antropolog Vahdet Özkoçak, “1918’de İspanyol gribinin gerçek kökeninin Çin olduğu algısı yaratılmıştı. Bugün de küresel güçler ve medya aynı algıyı yaratıyor” dedi.

Covid-19 salgını ile 1918 yılında yayılan İspanyol gribi olarak bilinen salgın hastalığın bir çok benzerliği bulunuyor. Hatta o dönemdeki medya ile bu dönemdeki sosyal medya algısının bile benzer olduğunu belirten Akademisyen Antropolog Dr. Vahdet Özkoçak, özel araştırmasını Yeni Asır'a anlattı. NATO toprakları olan Avrupa'nın Çin ve Rusya askeri araçları ile askerlerinin cirit attığı bir yer haline geldiğini, ABD Başkanı Trump'ın 1918 İspanyol gribi zamanında o dönemin başkanlarının yaptığı propagandayı 2020'de korona virüsü Çin virisü olarak lanse ederek yaptığını kaydeden Özkoçak, şunları söyledi:

DEZENFORMASYON

"1918'den 2020'ye geldiğimizde yeni savaşın adı Covid- 19 olarak karşımıza çıkıyor. 1918'de sosyal medya yokken propaganda gazeteler üzerinden yönetildi. Günümüzde ise sosyal medya üzerinden bilgi dezenformasyonu ile savaşın seyri değişti. Korona virüs için pek çok komplo teorileri üretildiği gibi geçmişte İspanyol gribi için de bu tür teoriler ortaya atılıyordu. Virüsün, savaş sırasında Almanların kullandığı U-Boat isimli denizaltılar tarafından yayıldığı söyleniyordu. Bugünlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın korona virüsü "Çin Virüsü"olarak lanse etmesi ırkçı bir söylem olarak tanımlanıyor. İspanyol gribi döneminde de ABD'de yayınlanan yazılarda aslında gribin ilk başta 1917'de Çin'de başladığı, Asya'nın dünyanın tüm hastalıklarının bulunduğu yer olduğu, virüsün asıl kaynağının Çin olduğu söyleniyordu. İspanyol gribini anlatan yazılarda virüs, bir Çin ejderhası olarak resmediliyordu. 1918'de Çin'de, dünyanın diğer bölgelerine göre ölümler az olmuş, bunun nedeninin de Çinlilerin ilk önce virüse maruz kalıp bağışıklık kazanması olduğu iddia ediliyordu."

Antropolog Dr. Vahdet Özkoçak



Uygulama Venedik'ten yayıldı

Kelime kökeni Venedikçede 40 gün anlamına gelen karantina uygulamasının ilk olarak Ortaçağ'da Venedik'e gelen gemilerin yolcularının karaya ayak basmadan 40 gün bekletilmesiyle ortaya çıktığını söyleyen Özkoçak, "İspanyol gribinin öldürücülüğü artmaya başladığında da salgın hastalıkların bulaşmasında en etkili yöntem olan karantina başlamıştı. Örneğin New York gibi liman kentlerinde Avrupa'dan gelen yolcular karaya çıkmadan en az 30 gün gemide bekletiyordu" diye konuştu.

Fatih ŞENDİL