Şehirlerarası seyahate kısıtlama getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı programda korona virüs ile ilgili son gelişmeleri ve alınan tedbirleri açıkladı. Bugüne kadar Türkiye'nin her türlü tedbiri aldığını aktaran Soylu, "Amerika nasıl yapıyor, Avrupa neyi yaptı neyi yapmadı bunlara bakıyoruz. Dört temel ana meselemiz var. Kamu düzenini ayakta tutmak zorundayız. Sağlık sistemimizi ayakta tutmalıyız. Sağlık, gıda ve hijyen sisteminin sıkıntıya uğramaması önemli. 110 şirketle Sağlık Bakanlığı anlaşma imzaladı. Dördüncüsü sosyal izolasyon. Kamuda yarı yarıya çalışmaya geçildi. Her türlü tedbir alınabilir. Bölgesel karantina uygulanabilir, üst tedbirler alınabilir. Herkes sosyal izolasyonunu sağlamaya çalışacak" dedi. Umreden dönen 19 bin 220 vatandaşın bütün ihtiyaçlarının karşılandığını aktaran Soylu, "Özellikle İstanbul'dan büyüklerimiz memleketlerine gidiyor. Buna ait bir tedbir daha getiriyoruz. Büyük ihtimalle otobüs seyahatlerini kısıtlıyoruz" diye konuştu.

12 YERDE KARANTİNA

Rize'deki karantina kararının sorulması üzerine ise Bakan Soylu, "İlk kez Rize'de alınan karar değil. Türkiye'de belde ve köy olarak 12'nci karar. Bazı köylerde veya beldelerde bulaşım riski çok olunca bu kararı alabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

YÜRÜYÜŞ VE BALIK TUTMA

Konuşmasında ek tedbirleri de açıklayan Süleyman Soylu, "Mesire alanları, ormanlar, piknik alanları ve sahil kenarları gibi yerlerde yürümek, koşmak, balık tutmak hafta sonları yasaklanıyor. Ama valilerimiz onu tüm haftaya yayabilirler" dedi.