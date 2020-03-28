  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan flaş koronavirüs açıklaması

Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan flaş koronavirüs açıklaması

Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan flaş koronavirüs açıklaması

28.03.2020, 08:47 Güncelleme Tarihi: 28.03.2020,08:54

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan’ın talimatı ile tüm valiliklerde bugün saat 09.00’da önce İl İdare Kurulları, ardından Pandemi Kurulları toplanacak.

Ülke genelinde koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile bugün sabah saat 09:00 itibariyle tüm illerde; önce İl İdare Kurulları toplanacak. İl İdare Kurullarında, corana virüs salgını kapsamında alınan tedbirlerin en etkili şekilde uygulanması, bugüne kadar alınan tedbirlere vatandaşlara en üst seviyede riayet etmeleri ve vatandaşların zorunlu haller dışında evlerinden çıkmamalarına sağlanmasına yönelik konular görüşülecek.

İl İdare Kurullarının hemen akabinde ise İl Pandemi Kurulu toplanacak. Başta 30 büyükşehir başta olmak üzere sosyal izolasyon ile iller bazında sosyal mesafeyi en üst seviyeye taşıyacak her türlü ilave tedbir karara bağlanarak valilerce vakit kaybetmeksizin uygulanmaya alınacak.

Valilerce, illerin özel durumları göz önünde bulundurularak İl Pandemi Kurulu tarafından alınacak ilave tedbirler gerekli koordinasyonun sağlanması için başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları ile ivedilikle paylaşılacak. Söz konusu toplantılar ilerleyen günlerde tekrarlanacak.


haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan flaş koronavirüs açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA