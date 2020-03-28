  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Virüs salgını var deyince, dehşeti yaşadı

Virüs salgını var deyince, dehşeti yaşadı

Virüs salgını var deyince, dehşeti yaşadı
Giriş Tarihi: 28.3.2020

Çorum'un Osmancık ilçesinde İbrahim T. (33), önceki akşam sigara dumanını girişte marketin içine üfleyince kendisini 'Korona virüs salgını var, dikkat et' diye uyaran ilkokul müdürü Mehmet Çıplak'ı (43) bacağından bıçakladı. İbrahim T. kaçarken, Çıplak da polis ve sağlık ekiplerine durumu haber verdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Çıplak tedaviye alındı. Polis, İbrahim T'yi yakalayarak gözaltına aldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Virüs salgını var deyince, dehşeti yaşadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA