Virüs salgını var deyince, dehşeti yaşadı

Çorum'un Osmancık ilçesinde İbrahim T. (33), önceki akşam sigara dumanını girişte marketin içine üfleyince kendisini 'Korona virüs salgını var, dikkat et' diye uyaran ilkokul müdürü Mehmet Çıplak'ı (43) bacağından bıçakladı. İbrahim T. kaçarken, Çıplak da polis ve sağlık ekiplerine durumu haber verdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Çıplak tedaviye alındı. Polis, İbrahim T'yi yakalayarak gözaltına aldı.