Bakan Selçuk'tan uzaktan eğitime ilişkin önemli açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüse karşı eğitim alanında alınan tedbirlere ve uzaktan eğitime ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Selçuk, "Uzaktan eğitimde ana üssümüz İstanbul ve Ankara'dır. Uzaktan eğitimde yüzde yüze yakın bir erişim var." ifadelerini kullanırken, velilerin eğitim takvimini telefonlarına indirebileceğini de aktardı.

NEDEN TV ODAKLI BİR ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ?

Biz hane halkı araştırmalarına baktık, kaç hanemizde internet var kaç hanemizde televizyon var sonra baktık ki eğer biz her şeyi internet tabanlı yaparsak topluma erişimimiz kısıtlanacak. Önceliği TV'ye verdik çünkü hemen her evde TV var, bunu yeterli görmedik aynı zamanda EBA'da internet desteği ile çocuklarımıza eğitim imkanı sağladık. Bir de sınav senesinde olan çocuklarımızı ayırdık onlara üçüncü bir alan kurduk.

"8 GB İNTERNET YETERLİ"

İnternetle ilgili yaklaşık olarak %20'lerde bir erişilemezlik durumu var, biz bunun önüne geçmek için 12. Sınıf öğrencilerine dedik ki biz size 8gb ücretsiz internet veriyoruz. Her öğrencimizin sırasına okulun açıldığı gün bir çıkartma yapıştırdık, "Bu sana uyar mı?" diye bir soru var orada sonra bir adres var, bununla ilgili çok fazla iletişim çalışmaları da yaptık. Şu anda 8 GB internet yeterlidir.



Başından beri problemimiz varsa var diyorum yoksa yok diyorum bir şeyi saklayarak bir yere varamayız.

Birinci hafta test yayınıydı, ilk kez kamera karşısına çıkan öğretmenler var. Gönüllü öğretmenler inanılmaz gayretliler, hata yapıyorlar kamera kolay bir şey değil. Bazı sorunlar yaşadık bunu da açıkça söylüyoruz, 20 dakikalık bir ders 8 dakikaya indi 10 dakikaya indi. Bu hafta ne oldu öğretmenlerimiz rahatladı.



Biz çocuklar için bir şey yapıyoruz ve bir insanın emeğini, çabasını her şeyini çocuğa hizmetle ilgili bir şeye ayırması kadar güzel bir şey yok.

İyi ki yaptık ve daha iyisini yapacağız emin olun. Önümüzdeki haftalar çok daha iyi olacak.



OKUL EVE SIĞAR MI? ANNE BABALARA ÇAĞRINIZ VAR MI?

Aslında okul eve sığmaz, çünkü biz uzaktan eğitimi eğitimin bir parçası olarak görüyoruz artı diyoruz internet tabanlı eğitim artı yüz yüze eğitim diyoruz. Okul hayat demektir, okul bahçeye taşınmalı, okul ormana taşınmalı, okul sokağa taşınmalı.

Sürekli evin içinde olmak kolay bir şey değil, sokağa çıkamıyorsunuz, parka gidemiyorsunuz bu her bir engel de duygusal bir durgunluk oluşturuyor. Bu hafta şu geliyor bir günün programını saat saat her bir yaş grubu için bu tür günlük akış şemaları geliyor.

Ben evde çocuğumla ne yapabiliriz? Diyelim ki çocuğunuzla bir şarkı yazmak da bir etkinliktir, fiziksel oyunlar oynamak da etkinliktir. Karşılıklı etkileşimli kitap okumak da bir etkinliktir, küçük evde yapılabilecek deneysel etkinlikler var.



TELEFONDAN İNDİRİLEBİLİR

Veliler telefonlardan eğitim takvimini indirebilirler.



ÇOCUKLAR AİLELERİYLE BİR ŞEYLER YAPIYOR

Yüz binlerce çocuk evde anneleriyle yemek yapmaya başladı. Bizim önerilerimizle. Babalarına yardım edenler. Başka bir şeyler yapanlar oluyor. Bu birlikte bir şeyler yapma fırsatı oldu. Hayatta kal ayakta kal bu işte.

İçerikte bu haftadan itibaren 40 deney olacak.



30 NİSAN SONRASI İÇİN SENARYOLAR

Biz başından beri şunu söyledik, bu küresel bir sorun ve bunun çözümü de bilimsel metotlarla ortaya çıkabilir. Biz de diyoruz ki MEB olarak, hem dünyadaki eğilimlere bakalım hem Bilim Kurulumuzun önerilerine bakalım. 30 Nisan kararı Bilim Kurulu'ndan mutabakatla çıktı, biz de 30 Nisan'a kadar neler yapabiliriz çalışıyoruz. Bu yepyeni bir durum biz de öğreniyoruz.



Bütün mevzuat okullar açıkmış gibi ona göre düzenlendiği için o altyapının da bu çağa göre düzenlenmesi gerekiyor B planı ve C planlarımız da hazır. Yazın ne olacak? Eylül ayı geçtiğimiz Eylül aylarından nasıl farklı olacak? Biz bunların hepsi olabilecekmiş gibi davranarak bunların finansmanını bunların öğretmen ihtiyacını, hepsini yeniden organize ettik. Bizim bir finansman sorunumuz yok, bizim öğretmen sayımızda da sorun yok. Sadece öğretmenlerimizin bilişim becerilerini biraz daha geliştirmeye ihtiyacımız var.



Biz şu anda 125 bin öğretmenimize bilişim becerilerini geliştirme konusunda, uluslararası internet altyapılarını kullanarak eğitim veriyoruz.

Sınıf geçme nasıl olacak?

Elimizde öğrencilerin birinci sınıf notları var. Biz A senaryosu ile birinci dönemin notunu kullanarak karar alırsak ne gibi sonuçları olur. Hukuksal altyapı çalışmalar bitmek üzere. 10 gün içinde belli olur. Sınıf geçme ile ilgili bir karara varılacak. Ben hukuksal karara bakarım. Çocuğun yararına uygun mu hukuka uygun mu ona bakarız. Biz yaptık oldu olmaz. İtirazın yapılması muhtemel kuruluşlardan da fikir alıyoruz. Danıştay mesela.. sendikalarla, derneklerle... Görüş alıyoruz

LGS'de durum nedir?

Zamanında yapılacak. Erteleme söz konusu değil. Mecbur bir sebep oldu, ertelenme ihtiyacı doğdu. Ona bakarız ama şu anda ertelenme söz konusu değil 13 Mart'a kadar dersler işlendi. Yüz yüze işlenen tarihe kadar sorular sorulacak dendi. Ama Elazığ ve Malatya'daki çocuklarımız daha erken yüz yüze eğitimi bitti deprem yüzünden. Hafta başında hem YKS'de hangi konulardan soru çıkacak bunu paylaşacağız.