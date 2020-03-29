Başkan Erdoğan, Bakan Karaismailoğlu ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile video konferans yöntemiyle görüştü. Görüşmede İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Görüşmede, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bulundu.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞINDA DEVİR TESLİM TÖRENİ

Dün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, görevi Cahit Turhan'dan devraldı. Karaismailoğlu, Bakanlıkta düzenlenen devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, 2019 yılı eylül ayı sonu itibarıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan'ın teveccühü ile Bakan Yardımcısı olarak göreve başladığını hatırlattı.

Bakanlıkta görev yapmaktan her zaman gurur duyduğunu belirten Karaismailoğlu, "Değerli Bakanımızın çok değerli bilgi ve tecrübelerinden faydalanarak önemli işler yapmaya çalıştık. Bu kadar kısa süre içinde kendisinden çok şey öğrendik." dedi.

Karaismailoğlu, yeni görevini kendisine tevdi eden Başkan Erdoğan'ın güvenine layık olmak için gayret göstereceğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bu göreve layık olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Önümüzde çok önemli, bütün dünyada ses getirecek, ülkemizin gelişmesine ve geleceğine katkı sağlayacak vizyon projeler var. Bunları hep birlikte hızlı bir şekilde yürüteceğiz. Bunları yaparken de çok saygıdeğer Bakanımızın bilgi ve tecrübelerinden mutlaka faydalanacağız. Bakanlığımıza ve hükümetimize verdiği katkılardan dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda devir teslim töreni

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