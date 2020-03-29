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Dijital kabine yarın toplanıyor

Dijital kabine yarın toplanıyor
Giriş Tarihi: 29.3.2020

’nde çalışmalarını sürdüren Başkan Erdoğan başkanlığındaki ilk telekonferans kabine toplantısı yarın gerçekleştirilecek. Toplantının gündeminde korona virüsle mücadele olacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, korona virüs tedbirleri kapsamında tele konferans yönetimiyle yapılacak. Covid-19'la mücadeleyi en başından beri yakından takip eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu süreçte bakanlarla tek tek videokonferans yöntemiyle görüşerek bilgi aldı, talimatlarını verdi. Her pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin videokonferans yöntemiyle toplanmasına karar verildi. Erdoğan'ın başkanlığındaki ilk dijital kabine toplantısı yarın yapılacak. Erdoğan, kabine toplantısına İstanbul'da çalışmalarını sürdürdüğü Tarabya Köşkü'nden katılacak. Toplantıda korona virüsle mücadele için yürütülen çalışmalar, mevcut durum ve önümüzdeki süreçte alınması planlanan tedbirler ele alınacak. Ayrıca, salgının ekonomiye etkisi, vatandaşlar için sağlanacak destek ve teşvikler de toplantıda masaya yatırılacak.

■ HASAN AY
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