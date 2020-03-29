Koronayı atlattı gençleri uyardı

Korona virüse yakalanan ve bir süredir tedavi gören Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu, iyileşerek taburcu oldu. Hastalığı yendiğinin müjdesini verdiği videoda duygu dolu anlar yaşayan ve dikkat çeken ifadeler kullanan Durukanoğlu, eşinin ve çocuğunun test sonuçlarının pozitif çıktığını da bildirdi. "Eşim tedavi altında. Oğlumda ise hastalığın emaresi bile yok" diyen Durukanoğlu, gençleri şu sözlerle uyardı: "Sevgili gençler, sevgili öğrencilerim insanlık büyük bir trajedi yaşıyor. Sizler bu hastalığı anlamadan geçiriyorsunuz. Bu sizi hastalığı yenme potansiyeli adayına dönüştürüyor. Sizlerden ricam lütfen, lütfen yuvanızda kalın."

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