  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Koronayı atlattı gençleri uyardı

Koronayı atlattı gençleri uyardı

Koronayı atlattı gençleri uyardı
Giriş Tarihi: 29.3.2020
Korona virüse yakalanan ve bir süredir tedavi gören Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu, iyileşerek taburcu oldu. Hastalığı yendiğinin müjdesini verdiği videoda duygu dolu anlar yaşayan ve dikkat çeken ifadeler kullanan Durukanoğlu, eşinin ve çocuğunun test sonuçlarının pozitif çıktığını da bildirdi. "Eşim tedavi altında. Oğlumda ise hastalığın emaresi bile yok" diyen Durukanoğlu, gençleri şu sözlerle uyardı: "Sevgili gençler, sevgili öğrencilerim insanlık büyük bir trajedi yaşıyor. Sizler bu hastalığı anlamadan geçiriyorsunuz. Bu sizi hastalığı yenme potansiyeli adayına dönüştürüyor. Sizlerden ricam lütfen, lütfen yuvanızda kalın."
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Koronayı atlattı gençleri uyardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA