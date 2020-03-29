Taksilere koronavirüs düzenlemesi! İzmir, İstanbul, Ankara...

Son dakika: İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı son genelgeyle koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksiler plakalarının son rakamına göre belirli günlerde çalışacak. İşte genelgenin detayları...

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede şu ifadelere yer verildi:

-30 Mart 2020 tarihi Pazartesi saat 00.01'den itibaren İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde kayıtlı ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında plakasının son hanesine göre sınırlamaya gidilecek.

-Birinci gün olan 30 Mart 2020 tarihi Pazartesi saat 00.01' den 30 Mart 2020 tarihi pazartesi saat 24.00'a kadar plakasının son rakamı tek olan ticari taksiler trafiğe çıkabilecek.

-Belirtilen saatten sonra plakasının son rakamı çift olan ticari taksiler trafiğe çıkabilecek. Belirlenen bu sistem takip eden günler için ardışık olarak devam edecek.

-İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki illerimizde de konu Valiler tarafından değerlendirilerek ihtiyaç duyulması halinde belirtilen kapsamda kararlar alınarak uygulanabilecek.

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