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Virüse antikorlu tedavi umudu

Virüse antikorlu tedavi umudu
Giriş Tarihi: 29.3.2020
Dünya korona virüse karşı aşı, tedavi veya ilaç geliştirebilmek için birbiri ardına çalışmalar yaparken bu konuda bir de yerli adım geldi. Bir süredir Covid-19'la mücadele için çalışmalarını sürdüren Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Ercüment Ovalı, iyileşen Covid-19 hastalarından alınan kanlarla 12 korona virüs hastasının tedavisi için yapılacak klinik çalışmasına Sağlık Bakanlığı'nın onay verdiğini açıkladı. Klinik çalışmanın 6 Nisan'da başlayacağı bildirildi.
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