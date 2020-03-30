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8 aylık hamilenin testi pozitif çıktı

8 aylık hamilenin testi pozitif çıktı
Giriş Tarihi: 30.3.2020

Kocaeli'de resim öğretmenliği yapan 8 aylık hamile olan Şeyma Batmaz'ın (25) korona virüs testi pozitif çıktı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan genç kadın bebeğinin öldüğü haberlerini yalanladı. Tedavisinin sürdüğünü söyleyen Batmaz, kendisinin ve bebeğinin sağlık durumunun gayet iyi olduğunu söyledi.

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