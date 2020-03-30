Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün telekonferansla yapılacak olan kabine toplantısı sonrası ulusa sesleniş konuşması yapacak
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün ulusa seslenecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, videokonferans sistemi ile kabine üyeleri ile görüşecek.
Erdoğan, corona virüsü sonrası her pazartesi kabine ile videokonferans sistemi üzerinden görüşüyordu. Erdoğan'ın, 13.30'da başlayan Bilim Kurulu toplantısına da bağlanarak önerileri alması bekleniyor.
Toplantının ardından Başkan Erdoğan'ın yeni kararları duyuracağı belirtiliyor.
Başkan Erdoğan kritik kabine toplantısı sonrası ulusa seslenecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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