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Haberler Gündem Başkan Erdoğan kritik kabine toplantısı sonrası ulusa seslenecek

Başkan Erdoğan kritik kabine toplantısı sonrası ulusa seslenecek

Başkan Erdoğan kritik kabine toplantısı sonrası ulusa seslenecek

30.03.2020, 15:05 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020,15:19

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün telekonferansla yapılacak olan kabine toplantısı sonrası ulusa sesleniş konuşması yapacak

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün ulusa seslenecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, videokonferans sistemi ile kabine üyeleri ile görüşecek.

Erdoğan, corona virüsü sonrası her pazartesi kabine ile videokonferans sistemi üzerinden görüşüyordu. Erdoğan'ın, 13.30'da başlayan Bilim Kurulu toplantısına da bağlanarak önerileri alması bekleniyor.

Toplantının ardından Başkan Erdoğan'ın yeni kararları duyuracağı belirtiliyor.

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