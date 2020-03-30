Belediyelere salgınla mücadele desteği

Türkiye'nin Covid-19 salgını ile mücadelesi güçlenerek devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı kararıyla belediyelere Covid-19 salgını ile mücadelede kaynak sağlandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararla belediyelere yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 3 milyar liralık kaynak sağlandı. Belediyeler, il özel idareleri ve bunlara bağlı kuruluşların borçlarına karşılık genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan 3 ay kesinti yapılmayacak. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Nisan, Mayıs ve Haziran genel bütçe vergi gelirlerinden ödenecek paylar için kesinti oranı yüzde sıfır olacak.



Kabine korona gündemiyle toplanacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, korona virüs tedbirleri kapsamında telekonferans yönetimiyle yapılacak. İstanbul Tarabya Köşkü'nde çalışmalarını sürdüren Başkan Erdoğan başkanlığındaki ilk telekonferans kabine toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Toplantının gündeminde korona virüsle mücadele olacak. Başkan Erdoğan, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile telekonferans yöntemiyle görüştü.