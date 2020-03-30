Böyle devam Türkiye

Yeni Asır’a konuşan Prof. Dr. Ateş Kara vatandaşların son 3-4 gündür ‘evde kal’ çağrılarına uyduğunun görüldüğünü belirterek, “Böyle giderse 15 güne kalmaz daha ileri önlemler almadan bulaşma zincirini kırarak korona virüsünü yeneceğiz” dedi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, vatandaşların evde kal çağrılarına uymasıyla virüsle mücadelede istenen başarının elde edilebileceğini kaydetti. Kara, "Vatandaşlarımız böyle uyarılara harfiyen uymaya devam ederse daha sert tedbirlere gerek kalmadan 15 güne zafer bizim olur" dedi.

'VİRÜSÜ YENECEĞİZ'

Yeni Asır'a açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ateş Kara, Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından sonra vatandaşların bir nebzede olsa daha duyarlı ve evde kal çağrılarına daha fazla riayet ettiğini belirtti. Kara, "Bu virüs kırılacak çok az bir zaman kaldı. Virüsün kırılması doktorların elinde değil, evlerinde oturup bekleyen insanların elinde. Bu son günlerde gördüğümüz boş sokaklar, boş meydanlar devam ederse güzel günler yakında. İnşallan virüsü yenip İzmir Kordon'da beraber çay içeceğiz" dedi. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve küresel salgın ilan edilen yeni tip korona virüsün hafife alınabilecek bir hastalık olmadığını belirten Kara, "Salgının yayıldığı Wuhan'da karantina kalktı. Hayat yavaş yavaş normale dönüyor. Eğer biz de biraz daha dişimizi sıkarsak başarabiliriz. Benim inancım böyle. Bu son günlerdeki sokağa çıkmama konusundaki kararlılığımızı sürdürmemiz şart. Tabii hijyen ve kişisel bakım da bu mücadelede çok önemli. Ancak en önemlisi evde kalmak" ifadelerini kullandı.

ŞEHİR ŞEHİR GEZMEYİN

Özellikle 30 büyükşehirden izolasyonun sağlandığına yönelik fotoğrafların sevindirici olduğunu kaydeden Kara, "Ancak şehirlararasında hususi otomobillerle de vatandaşların mecbur olmadıkça seyahat etmemeleri gerekiyor. Alınan son ilave tedbirlerle sokaktaki insan sayısı oldukça azaldı. Bu böyle devam ederse virüs zinciri kırılacak" diye konuştu.



Biz tedbirleri aldık top artık vatandaşta

Korona virüsle mücaüdelede devletin tüm kurumlarının yapılması gereken tüm hazırlık ve çalışmaları tamamladığını kaydeden Kara, "Bu hastalık ağır bir hastalık. Bu hastalıkla mücadele eden kurul üyelerinin aldığı tavsiye kararları, Hükümet yetkilileri tarafından dikkate alınarak hemen uygulamaya geçiliyor. Artık bu saatten sonra top millette. Onlar bu pası iyi değerlendirip evde kalırlarsa maçın galibi biz olacağız" diye konuştu.

Önceki gün İzmir'in Karşıyaka Çarşısı'nın kalabalık görüntüsü herkesi hayrete düşürmüştü. Dün çekilen fotoğraflarda ise çarşının boş hali Karşıyakalıların çağrılara uyduğunu ortaya koydu.

Fatih ŞENDİL