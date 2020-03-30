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Haberler Gündem Emine Erdoğan’dan sosyal izolasyon çağrısı

Erdoğan’dan sosyal izolasyon çağrısı

Emine Erdoğan’dan sosyal izolasyon çağrısı
Giriş Tarihi: 30.3.2020

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya üzerinden yayınladığı videoda, vatandaşlara evde kalın çağırısı yaptı. Erdoğan, "Dünya son 100 yılın en büyük salgınıyla yüzleşirken, salgınla mücadelede hepimize önemli görevler düşüyor. Salgının yavaşlatılması için sosyal izolasyon kurallarına uymak, çok mecbur olmadıkça evden çıkmamak ve çıkınca da sosyal mesafeyi korumak hayati önem taşıyor" dedi.

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