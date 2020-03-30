Gemi kaptanı virüsten öldü

İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapmak için demir bölgesinde bekleyen Çinli şirketin işlettiği kuru yük gemisinin kaptanı, yeni tip korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Durumun Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne bildirilmesinin ardından gemi karantinaya alındı. Kaptanın cenazesinin ise ailesine gönderilmek üzere bir cenaze nakil şirketine teslim edildiği öğrenildi.