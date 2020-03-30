İlknur hemşire koronayı yendi

İstanbul Pendik'te yaşayan ve geçtiğimiz günlerde bir video paylaşarak korona virüse yakalandığını açıklayan Kütahyalı İlknur hemşire, bu kez yayınladığı video ile virüsü yendiğini açıkladı.

MÜJDELİ HABER VERDİ

Videoda "Ben kazandıysam hepimiz kazanırız" diyen İlknur hemşire, "Bir hafta önce Covid-19 virüsü testimin pozitif çıktığını paylaşarak hepinizi üzmüştüm. Bugün ise müjdemi veriyorum. Ben o yeşil minik canavarı yendim. Bir hemşire olarak bu virüsü yendim ve bu savaşın kazananı oldum. Bu zorlu süreçte yanımda olan herkesten Allah razı olsun. Şu an taburcu oldum. Evimde karantina sürecim devam edecek" ifadelerini kullandı.