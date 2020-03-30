Korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin bini geçmesi üzerine evde kal çağrıları yapılan İngiltere'nin Derbyshire bölgesinde polis, karantina kurallarının ihlal edildiği ihbarları üzerine harekete geçti. Ekipler, her yıl yüz binlerce turist çeken Harpur Hill kasabasında bulunan 'mavi gölü', 'selfie' çekmeye gelenleri durdurmak için siyah boya ile doldurdu.
İngiltere polisinden siyah göl önlemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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