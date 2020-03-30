İtalya'da korkunç rakamlar! Koronavirüs vaka sayıları yükseldi

İtalya'da Kovid-19 vaka sayısı 100 bini aşarken son 24 saatte 812 kişinin daha hayatını kaybetmesiye ölenlerin sayısı 11 bini geçti. Dünya genelinde ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 750 bini geçti.

İtalya'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini aşarken son 24 saatte 812 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti.

VAKA SAYILARI YÜKSELİYOR

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 750 bini geçti.

İNGİLTERE'DE SON DURUM

İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun açıklamasına göre, Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı, son 24 saatte 1228'den 1408'e yükseldi.

Vaka sayısı 5 bin 52 artarak 22 bin 141 olurken en başından bu yana toplam 134 bin 946 kişiye test yapıldı.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, yarın istatistiklere hastane dışında hayatını kaybedenlerin de ekleneceği, dolaysıyla toplam ölü sayısının ciddi oranda artmasının beklendiği iddia edildi.

Ülkede kısmi karantina kararı ve diğer önlemlerin etkisi görülmeden önce vakalar ve ölümlerin gelecek 2-3 hafta boyunca artarak devam etmesi bekleniyor.