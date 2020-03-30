Kolonya ve maskeleri Vefa Grupları dağıtacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı sonrası alınan tedbirler arasında açıkladığı önce İstanbul ve Ankara'da başlatılacak 65 yaş üzerindeki tüm yaşlılara koruyucu maske ve kolonya dağıtma uygulaması "Vefa Sosyal Destek Grupları" aracılığıyla gerçekleştirilecek. İlk etapta üretilecek 3 milyon civarında kolonya ve maskenin dağıtımı yapılacak.