Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan Türkiye'deki son koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca 37 yeni can kaybının olduğunu bildirdi. Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 168'e yükseldi.

Bakan Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloda 37 yeni can kaybının olduğu belirtildi. 162 vakanın iyileştiği belirtilirken yapılan toplam test sayısının 76 bin 981'e çıktığı ifade edildi.

Koronavirüste toplam vaka sayısı 10 bin 827 olurken hayatını kaybedenlerin sayısı ise 168'e yükseldi.

Bugün 11 bin 535 test yapılırken, bin 610 pozitif vakaya rastlandı.

Yoğun bakımda olanların sayısı ise 725.

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