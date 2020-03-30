  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı

, paylaştı

Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı

30.03.2020, 20:24 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020,20:29

Baykar Teknik Müdürü , hesabı üzerinden paylaştı.

Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının ilk prototipini resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Bayraktar yaptığı paylaşımda, "Yerli solumun cihazımızın seri üretim ilk deneme prototipi.. @biyovent tasarladı, @arcelik üretti, @aselsan ve @baykar_savunma mühendislerinin teknik destek ve katkılarıyla..." ifadelerini kullandı.


haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA