  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Son dakika: Nazife Bilen, MİT ve TSK'nın operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Son dakika: Nazife Bilen, ve 'nın operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Son dakika: Nazife Bilen, MİT ve TSK'nın operasyonuyla etkisiz hale getirildi

30.03.2020, 10:52 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020,11:16

'nın karar alma organlarından sözde önderlik komitesi/yürütme konseyi üyesi Nazife Bilen, ve 'nın operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

PKK'nın karar alma organlarından sözde KCK önderlik komitesi/yürütme konseyi üyesi Nazife Bilen, MİT ve TSK'nın operasyonuyla etkisiz hale getirildi

"EN ÜST DÜZEY KADIN"
Güvenlik kaynakları, PKK/KCK'lı terörist Bilen'in, bugüne kadar etkisiz hale getirilen en üst düzey kadın örgüt mensubu olduğunu bildirdi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Nazife Bilen, MİT ve TSK'nın operasyonuyla etkisiz hale getirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA