‘Sorular ilk dönem müfredatından çıkacak’

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Hafta başında hem YKS'de hem LGS'de çıkacak soruların konu dağılımının ilanını yapacağız" dedi. Sınavlarda ilk dönem yüz yüze derslerde işlenen konulardan soru çıkacağını açıklayan Selçuk, korona virüs tedbirleri kapsamında eğitime ara verilmesinin ardından kısa sürede üç yeni televizyon kanalı ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden uzaktan eğitime başladıklarını söyledi.

LGS ZAMANINDA YAPILACAK

LGS tarihine ilişkin bir soru üzerine Bakan Selçuk, "LGS, zamanında yapılacak. Ama zorunlu olarak ertelenme durumu doğarsa elbette tedbir alırız" dedi.