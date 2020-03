Trump’tan 3 eyalete zorunlu karantina

ABD Başkanı Donald Trump, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında New York, New Jersey ve Connecticut eyaletlerinin bazı bölgelerinin zorunlu karantina altına alınabileceğini söyledi. Trump'ın açıklamalarına tepki gösteren New York Valisi Andrew Cuomo ise, New Orleans gibi eyaletlerde ve virüsün fazla olduğu bölgelerdeki yükseliş göz önüne alındığında New York'u karantinaya almanın tamamen etkisiz olacağını söyledi.