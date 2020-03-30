Türkiye’de ölü sayısı 131’e yükseldi

Ülkemizde korona virüs vaka ve ölümleri artmaya devam ediyor. Bin 815 kişiye daha Covid-19 tanısı konulduğunu kaydeden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de toplam vaka sayısının 9 bin 217'ye, dün vefat eden 23 kişiyle birlikte ölü sayısının da 131'e yükseldiğini açıkladı.