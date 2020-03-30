Türkiye'nin gözü bu toplantıda! Bilim Kurulu bir araya geldi

Koronavirüs vakalarının Türkiye'de görüldüğü ilk günden bu yana yoğun bir şekilde çalışan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 13.30'da Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde bir araya geldiler. Toplantıda salgının son durumu masaya yatırılacak ve alınabilecek yeni tedbirlerin görüşülecek. Toplantı sonrası açıklama yapılması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı başladı.

Sağlık Bakanlığı, Bilkent Yerleşkesi'nde saat 13.30'da başlayan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında, vaka artışı ve hastaların durumu değerlendirilecek.

Toplantıda, tanı ve tedavi konusundaki dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmelerin yanı sıra yeni önlemler ele alınacak.

AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kritik toplantıların ardındna her seferinde detaeylı bir basın toplantısı ile şeffaf bilgileri kamuoyu ile paylaştı. Bakan Koca'nın bu akşam da açıklamalarda bulunması bekleniyor. Koca, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarını duyuracak. Bundan önceki toplantılar göz önüne alındığında açıklamanın 19.00 sıralarında yapılması muhtemel.

VEFAT SAYISI 131'E YÜKSELDİ

Türkiye'de 11 Mart'ta görülen ilk koronavirüs vakasının ardından geçen süreçte 131 kişi hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından dün yapılan açıklamada, son 24 saatte 9 bin 982 test yapıldığını ve 1815 yeni vaka tespit edildiğini belirtirken; 23 kişinin ise hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Bu verilerle birlikte toplam vaka sayısı 9217'ye, vefat sayısı ise 131'e yükseldi.