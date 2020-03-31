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Başkan Erdoğan, ile görüştü

Başkan Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo ile görüştü

31.03.2020, 16:55 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020,17:22

Son dakika haberine göre; Başkan , ile telefonda görüştü. Görüşmede, koronavirüsle mücadelede iş birliği konuları ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği konuları ve ikili ilişkiler ele alındı.

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