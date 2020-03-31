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, Şehit 'ı unutmadı

Başkan Erdoğan, Şehit Savcı Kiraz'ı unutmadı

31.03.2020, 16:09

Başkan , Şehit 'ı ölümünün 5'inci yılında unutmadı. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Kiraz'ı andı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından, 2015 yılında şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı andı. Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Görevi başındayken teröristler tarafından şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehadetinin beşinci yılında rahmetle yâd ediyorum."

BİNALİ YILDIRIM MESAJ PAYLAŞTI

TBMM eski Başkanı Binali Yıldırım da Savcı Kiraz'ı rahmet ve minnetle andığını belirterek Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, "Canı pahasına adalet terazisinden şaşmayan, vatanı ve milleti için alçaklara boyun eğmeyen şehit savcımızı unutmadık, unutmayacağız. Ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.

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