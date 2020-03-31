Çin’de hayvan pazarları yeniden açıldı

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alarak binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgını can almaya devam ederken virüsün sıfır noktasından korkulan haber geldi. Çin'in Guilin ve Dongguan şehirlerinde hayvan pazarlarının yeniden açıldığı bildirildi.

Çin'de virüsün yayılma oranının düşmesinin ardından ülkenin Guilin ve Dongguan şehirlerinde hayvan pazarlarının yeniden açıldığı belirtildi. Koronavirüsün (Covid-19) Çin'in Vuhan şehrinde bir hayvan pazarında ortaya çıktığı dünyanın gündeminde geniş yer tutmuştu.