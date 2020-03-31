D-100’de korkunç ölüm

İstanbul'da kamyonet ile otomobilin karıştığı kazada sürücü otomobil içinde sıkışarak hayatını kaybetti. Kaza dün sabah D-100 Karayolu Bahçelievler mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Hakkı Öztürk (58) arıza yapan otomobilini sağ şeritte durdurdu. Öztürk otomobilin arkasına uyarı levhası koymadığı için arkadan gelen kamyonet Öztürk'ün otomobiline çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Hakkı Öztürk'ün bulunduğu otomobil, kamyonet ile bariyerler arasında sıkıştı. İtfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışan Hakkı Öztürk'ü çıkarmak için uzun süre çalışma yaptı. Otomobilden Öztürk'ün cesedi çıkarıldı.