Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak paylaştı! Kovid-19 gündemiyle toplandı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından G-20 Hazine Bakanları ve Merkez Bankaları Başkanları ile Kovid-19 gündemiyle toplantı yapıldığını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından G-20 Hazine Bakanları ve Merkez Bankaları Başkanları ile Kovid-19 gündemiyle toplantı yapıldığını bildirdi.

"GÜÇLÜ İŞBİRLİĞİ"

Bakan Albayrak Twitter'dan yaptığı açıklamada, "G-20 Hazine Bakanları ve Merkez Bankaları Başkanları bir kez daha Covid-19 gündemiyle toplandı. Covid-19'un küresel ticarete ve finans sistemi için oluşturduğu mevcut tablodan çıkış yollarını konuştuk. Özellikle Merkez Bankaları arasında güçlü işbirliğinin önemini vurguladık." dedi.