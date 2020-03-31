Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından G-20 Hazine Bakanları ve Merkez Bankaları Başkanları ile Kovid-19 gündemiyle toplantı yapıldığını açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından G-20 Hazine Bakanları ve Merkez Bankaları Başkanları ile Kovid-19 gündemiyle toplantı yapıldığını bildirdi.
"GÜÇLÜ İŞBİRLİĞİ"
Bakan Albayrak Twitter'dan yaptığı açıklamada, "G-20 Hazine Bakanları ve Merkez Bankaları Başkanları bir kez daha Covid-19 gündemiyle toplandı. Covid-19'un küresel ticarete ve finans sistemi için oluşturduğu mevcut tablodan çıkış yollarını konuştuk. Özellikle Merkez Bankaları arasında güçlü işbirliğinin önemini vurguladık." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak paylaştı! Kovid-19 gündemiyle toplandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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