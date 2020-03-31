İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınının en çok etkilediği ülke olan İtalya'da ölü sayısı her geçen gün artıyor. Ülkede, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 837 artarak 12 bin 428'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle şu ana dek 40 bine yakın insan hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı ise 800 bini aştı. Koronavirüsün en yaygın olduğu ülke olan İtalya'da ise bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.

Ülkede, Kovid-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 837 artarak 12 bin 428'e yükseldi.

AVRUPA ÜLKELERİNDE BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Öte yandan, Çin'de ortaya çıkan koronavirüs Avrupa'da hızla yayılmaya devam ediyor. İngiltere'de, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 393 artarak 1801'e ulaştı. Hollanda'da ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 175 artarak 1039'a çıktı. Ülkedeki vaka sayısı ise 12 bin 595'e çıktı.

İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 849 kişi artarak 8 bin 189'a, vaka sayısı ise 85 bin 195'ten 94 bin 417'ye yükseldi.