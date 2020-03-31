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Haberler Gündem Son dakika: 6 bin 219 ilave atama gerçekleştirilecek

Son dakika: 6 bin 219 ilave atama gerçekleştirilecek

Son dakika: 6 bin 219 ilave atama gerçekleştirilecek

31.03.2020, 10:31 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020,10:32

Son dakika haberine göre, Aile, Çalışma ve Bakanlğı: "62 kamu kurum ve kuruluşuna 2020 yılı içinde 6 bin 219 ilave atama gerçekleştirilecek."

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