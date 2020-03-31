Son dakika haberine göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlğı: "62 kamu kurum ve kuruluşuna 2020 yılı içinde 6 bin 219 ilave atama gerçekleştirilecek."
Ayrıntılar geliyor...
Son dakika haberine göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlğı: "62 kamu kurum ve kuruluşuna 2020 yılı içinde 6 bin 219 ilave atama gerçekleştirilecek."
Ayrıntılar geliyor...
Son dakika: 6 bin 219 ilave atama gerçekleştirilecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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