Sağlık Bakanlığı açıkladı! Koronavirüs vaka sayısı yükseldi

Son dakika... Sağlık Bakanlığı 31 Mart tarihli yeni koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'deki güncel durumun aktarıldığı tabloda yeni vaka sayısı 2 bin 704 olarak açıklanırken ölüm sayısı ise 46 olarak duyuruldu.

Sağlık Bakanlığından açıklanan verilere göre bugün 15.422 kişiye test yapıldı ve vaka sayısı 2.704 olarak tespit edildi.

CAN KAYBI 214

Bugün vefat sayısının 46 olduğu belirtilirken toplam can kaybı 214 oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yoğun bakımda yatan hasta sayısının 847, entübe edilen hasta sayısının ise 622 olduğu kaydedildi.

BAKAN KOCA: TEMAS=RİSK

Son rakamlarla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "TEST sayımız düne oranla %25,2 arttı. TEST MERKEZİ sayımız 75'e ulaştı. Pozitif vakaların tespitinde daha hızlı ve avantajlıyız. Sosyal izolasyondan taviz vermeyelim. Temas=Risk. Lütfen unutmayalım." dedi.

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