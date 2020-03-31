Son dakika: MEB'den flaş LGS açıklaması

Son dakika haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığınca LGS kapsamındaki merkezi sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımları, http://ttkb.meb.gov.tr adresinde yayımladı.
Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımları, http://ttkb.meb.gov.tr/ adresinde yayımlandı.
Bakan Ziya Selçuk: 'LGS heyecanı yaşayan öğrenci ve velilerimizin bilgisine sunarım. Sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımlarını yayımladık. Bakanlığımızın http://meb.gov.tr internet adresinden ayrıntılara ulaşılabilir. Lütfen rahat olun yüz yüze işlenilmeyen hiçbir konu çıkmayacak.' açıklamasında bulundu.
Belirlenen konu, kazanım ve açıklamalara ulaşmak için tıklayınız.
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