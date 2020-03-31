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Soyguncular kaçarken 2 torba altını düşürdü

Soyguncular kaçarken 2 torba altını düşürdü
Giriş Tarihi: 31.3.2020

İstanbul'da tedbir amaçlı kapatılan Kapalıçarşı'ya önceki gece saatlerinde gelen iki kişi, çatıya çıkarak sarkıttıkları halat ile çarşının içine girdi. Soyguncular, bir kuyumcudan yüklü miktarda altın çaldı. Geldikleri yerden çıkmaya çalışan hırsızları güvenlik kameralarından belirleyen görevliler, çarşıda görev yapan bekçilere haber verdi. Bekçiler, hemen çatıya çıkarak hırsızları kovalamaya başladı. Hırsızlar, bekçilerden kaçtıkları sırada içinde altın ve kamera kayıt cihazı bulunan 2 torbayı düşürdü.

ÇATIDAN İNİP KAÇTILAR
Bekçilerden kaçan hırsızlar, çatıdan inerek kaçtı. Polis düşürülen altınları koruma altına alırken, bölgede güvenlik önlemi alındı. Hırsızların düşürdüğü 2 torba emniyete götürüldü. Hırsızların karşısına bekçilerin çıkmasının ardından kaçtıkları sırada düşürdükleri altınlar dışında altın çalamadıkları belirlendi.

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