Umrecilerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı

Suudi Arabistan'dan döndükten sonra Konya'daki iki öğrenci yurduna yerleştirilen ve 14 günü dolduran vatandaşların karantina süreci Bilim Kurulu tarafından 1 hafta daha uzatıldı. Bilim Kurulu kararları doğrultusunda, test sonucu pozitif çıkıp hastalık belirtisi göstermeyenler başka bir yurda yerleştirilecek ve orada takip edilecek.