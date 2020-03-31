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Umrecilerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı

Umrecilerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı
Giriş Tarihi: 31.3.2020

Suudi Arabistan'dan döndükten sonra Konya'daki iki öğrenci yurduna yerleştirilen ve 14 günü dolduran vatandaşların karantina süreci Bilim Kurulu tarafından 1 hafta daha uzatıldı. Bilim Kurulu kararları doğrultusunda, test sonucu pozitif çıkıp hastalık belirtisi göstermeyenler başka bir yurda yerleştirilecek ve orada takip edilecek.

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