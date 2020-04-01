Korona virüsü önlemleri kapsamında ABD'den getirilen 209 kişi ve Etiyopya'dan getirilen 109 kişi Manisa'daki öğrenci yurdunda 14 gün karantina altına alındı. Yunusemre ilçesindeki KYK yurduna getirilen kişiler, kontrollerin yapılması ve karantina süresinin dolmasının ardından evlerine gönderilecek.
NERMİN UÇTU
318 kişi Manisa’da karantina altına alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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