‘5 yıldızlı otelde kalıyor gibiyiz’

Türkiye'de farklı şehirlerden ERASMUS programlarıyla gittikleri Mısır, İskoçya, İrlanda ve Sudan'dan devletin imkanlarıyla 23-25 Mart'ta Sivas'a getirilen 600'e yakın öğrenci, KYK Binali Yıldırım Kampüsü'nde yurtta karantinada tutuluyor. İrlanda'dan yurda dönen öğrencilerden Çağla Kayasaroğlu, yurt şartlarının otel konforunu aratmadığını söyledi. Kayasaroğlu, "Dublin'den Sivas'a direk uçuşla geldik. Burada sanki karantinada değil de 5 yıldızlı oteldeymişim gibi hissediyorum. Çalışanlar çok güler yüzlü. Sürekli 'nasılsınız, iyi misiniz' diye soruluyor. İyi ki ülkemize dönmüşüz" ifadelerini kullandı.