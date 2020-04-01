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9 ’lı terörist etkisiz hale getirildi

9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 1.4.2020

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekat bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, İran'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Açıklamada, "Hudutlarımızda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetleri devam etmektedir" denildi.

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